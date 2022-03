Ridala tall pakub põgenikele hobuteraapiat

MTÜ Ridala ratsakool plaanib koostöös Haapsalu linnavalitsusega pakkuda kodumaalt põgenenud ukrainlastele hobuteraapiat.

Talli treeneri Riina Raba sõnul on mitmed Haapsallu saabunud ukraina sõjapõgenikud hobuseid paitamas ja söötmas käinud. „Ühed noored tüdrukud ei tahtnud ponide juurest ära tulla. Tegid muudkui nendega pilte ja kallistasid. Ka üks umbes kümneaastane poiss, kes oli varem kümme päeva elanud Harkovis keldris ja päästeti pommide alt, ei tahtnud õhtul siit koju minna,” ütles treener.

Raba ütles, et Ukrainas käivale sõjale mõeldes tõusevad tal juuksekarvad püsti. „Ma ei suuda aru saada, kuidas tänapäeval selline asi veel võimalik on. Mul endal on 17aastane poeg. Mõtlen, mis tunne see on, kui minu poiss läheks sõtta – mis sõdija ta on,” mõtiskles Raba.

Läänemaale jõudnud ukraina põgenikud on peavarju leidnud sõprade-tuttavate, sugulaste juures või majutuskohtades. „Alguses on kindlasti põnev käia promenaadil või lossipargis, aga kaua sa ikka mööda Haapsalu linna jalutad,” ütles Raba.

