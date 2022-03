Haapsalu soovib kogu Lääne-Eesti kergliiklusteede raha endale saada

Haapsalu volikogu garanteeris linnale omaosaluse, et linn saaks taotleda raha Männiku teele kergliiklustee ehitamiseks.

Kogu Lääne-Eestile ehk lisaks Läänemaale ka Saaremaale ja Hiiumaale on kokku ette nähtud 751 000 eurot kergteede ehituseks. Haapsalu volikogu lubas linnal kasutada omaosalusena 35 protsenti toetusest, kuid mitte rohkem kui 250 000 eurot. See tähendab, et Haapsalu loodab Männiku tee kergliiklusteega saada kogu summa endale. „Kukub nii välja, jah,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Seda, kui tõenäoline on kogu summa saamine, Mäesalu veel ennustada ei osanud, kuid ütles, et mõjuhinnangu järgi on Haapsalu seis hea.

Haapsalu plaanib Männiku teele Lihula maanteest Kiltsi teeni ehitada ligi 1,3kilomeetri pikkuse kergtee tuleval aastal. See, kas kergtee ehitamiseks piisab kogu toetusest, Mäesalu veel öelda ei osanud. „See selgub hankest,” ütles Mäesalu.

Kui Haapsalu peaks saama vaid osa toetusest, tuleb Mäesalu sõnul mõtlema hakata, kas kergteed ehitada osade kaupa või mitte.