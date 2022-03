Haapsalu korvpallurid pääsesid väljalangemismängudele

Saku II liiga turniiritabelis sai Haapsalu korvpallimeeskond kaheksanda koha, mis garanteeris võistkonnale koha playoff- ehk väljalangemismängudele. Haapsalul on võimalus saada veel teise liiga meistriks.

Teisipäeval läksid haapsallased Widemanni spordihoones vastamisi võistkonnaga BC Viljandi vald/Eesti Maavara. Haapsalu seljatas vastased 11 punktiga, lõpetades mängu skooriga 69:58. „Mängisime tiimina kaitses väga hästi. Võib-olla isegi hooaja kõige parem kaitsemäng,” ütles Haapsalu võistkonna kapten Mikk Päeske.

Mängu resultatiivseim mängija oli Madis Saarmets, kes tõi võistkonnale 11 punkti. Turniiritabelis oli Haapsalu pärast mängu kümnest võistkonnast seitsmendal kohal.

Laupäeval läks Haapsalu kodusaalis vastamisi KK HITO/BC Karjamaa võistkonnaga. Haapsalul tuli taas vastastele alistuda ühe punktiga – mängu lõpus näitas tabloo 68:69. „Mäng algas katastroofiliselt. Me polnud üldse valmis. Alles teisel poolajal hakkasime rünnakul leidma oma asju ja tegime kaitses õigeid otsuseid,” ütles Päeske. Kapteni sõnul on Haapsalul ühepunktineedus, sest ühe punktiga on hooaja jooksul kaotatud neli mängu. „Samas igas mängus oleme ise samuti midagi valesti teinud, et see kõik nii on läinud,” lisas ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!