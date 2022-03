Päästjad kustutasid Sambla tänaval valveta lõkke

19. märtsil kell 19.41 käisid päästjad Haapsalus Sambla tänaval kustutamas elumajade lähedusse tehtud suurt järelevalveta põlevat lõket. Politsei abil selgitati omanik, kes koju kutsuti ning kellele lõkkepõletamise ohutusnõudeid selgitati. Olulisimaks on, et lõket tuleb esmaseid kustutusvahendeid juures hoides valvata ning tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.