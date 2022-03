Omavalitsustele hüvitatakse Ukraina sõjapõgenike vastuvõtukulud

Valitsuse neljapäevase kabinetiistungi otsusega hüvitab riik riigihalduse ministri ettepanekul kohalikele omavalitsustele seoses Ukraina sõjapõgenike saabumisega kaasnenud vältimatu abi andmise kulutused, selleks eraldas riik 3,3 miljonit eurot.

Kulud hüvitatakse teenuste piirmäärade ulatuses, hüvitise väljamaksmise korraldab rahandusministeeriumi riigihalduse ministri haldusala.

„Ukraina inimesed on täna keerulises situatsioonis ning meie ühine tahe ja kohus on korraldada neile, kes on olnud sunnitud oma kodust lahkuma, abi üle Eesti,“ märkis riigihalduse minister Jaak Aab. „Meie omavalitsused on täna võtnud tubli initsiatiivi põgenikele esmatasandi abi korraldamiseks ja majutamiseks. Ent paljudel juhtudel ei ole näiteks majutuskohtadel lepingut Sotsiaalkindlustusametiga, mis tähendab, et need kulud tuleb katta eraldi, samuti vajavad põgenikud muud vältimatut abi,“ lisas minister.

„Tänan eraldi kõiki vabatahtlikke, ettevõtjaid ja Eesti inimesi, kes on abi andnud või sellesse panustanud.“

30. aprillini tehtud ja tehtavad kulud hüvitatakse vastavalt omavalitsuste poolt tehtud tegelikele kuludele. Rahandusministeeriumi palvel on linnad ja vallad pidanud põgenikega seotud kulude kohta eraldi arvestust. Kuluandmed kogutakse ja makstakse välja maikuus.

Kehtestatud hüvitatavate teenuste piirsummad on majutusteenuse puhul majutusettevõttes koos kolme söögikorraga päevas kuni 52 eurot, korteris majutamisel kuni 20 eurot või omavalitsuse mitteelupinnal, näiteks spordihoones kuni 10 eurot öö pere kohta.

OImavalitsuse kulud põgenike Eestisse sisseseadmisel ja muudes igapäevategevuse toetamisel hüvitab riik kuni 50 euroga põgeniku kohta üks kord perioodi jooksul. Kui toitlustamine on omal käel, liidetakse paketile kuni 100 eurot isiku kohta. Transpordikulu nii maakonnakeskusesse isikukoodi saamiseks kui ka vastuvõtukeskusest majutusse hüvitatakse kuni 20 euroga isiku kohta. Omavalitsuse teavitus- ja nõustamiskulud hüvitatakse 22 euroga pere kohta.

Valitsus eraldab sihtotstarbelisse reservi omavalitsuste kulude hüvitamiseks 3,3 miljonit eurot.