Linn, vald ja transpordiamet leppisid Noarootsi jäätee rajamises kokku

Kolmapäeval leppisid Haapsalu ja Lääne-Nigula juhid transpordiametiga kokku, et kui ilm lubab, rajatakse kolmekesi ühiselt Haapsalu ja Noarootsi vahele jäätee.

Detsembris ütles transpordiameti juht Kaido Padar, et kulude kärpimiseks on otsustatud minna selliste emotsionaalsete projektide kallale nagu jääteed. Transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktor Raido Randmaa teatas Haapsalu linna- ja Lääne-Nigula vallajuhtidele, et sel talvel amet Haapsalu–Noarootsi jääteed ei raja ega hoolda.

Läänlased siiski püssi põõsasse ei visanud ja ühiselt asuti otsima võimalusi, kuidas ametlik jäätee siiski ehitatud saaks.

