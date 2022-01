Lääne Malevlane: Lõuna-Läänemaa naised kaitseliidu sõdurioskuste kursusel

Septembris 2020 võtsid neli Lääne ringkonna naist koos Lääne maakaitseringkonna kaitseliitlastega ette kümme kuud kestva sõdurioskuste baaskursuse.

Kursus kestis kümme nädalavahetust ja saime nii vihma, lörtsi ja lund kui ka tõeliselt palavat suveilma. Enamikul kordadest olid ilmad siiski üsna soosivad.

Kursuse lõpuni jõudis neljast alustanud Lääne ringkonna naisest kaks – Lõuna-Läänemaa naiskodukaitsjad Ragne Kalmet ja Marge Kelder.

Kursus lõppes lõpuharjutusega Ruhnu saarel. Uskumatu kogus sääski pinises nii öösel kui ka päeval, olenemata sellest, kas paistis päike või sadas vihma. Isekeskis naersime, et sääsed on seal aastate jooksul treenitud toituma just turistidest, aga kuna koroonaajal saarel ülearu palju turiste ei olnud, olid nad ekstra suunatud vastutegevusele kursuslaste vastu.

Lõpurännakul sai rakendada kõiki eelneval üheksal nädalal omandatud oskusi.

Suur-suur tänu kursuse juhendajatele, kaasvõitlejatele ning lähedastele, kes meie käimistele ja tegemistele soojade koduseinte vahel kaasa elasid.

Ragne Kalmet

Lõuna-Läänemaa jaoskonna aseesinaine