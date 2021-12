Muusikakoolis kõlavad muusikalihitid ja Eesti laulud

Täna õhtul esinevad Haapsalu muusikakooli saalis German Gholami ja Piret Tatar kontserdiga „Muusikalihitid ja Eesti kaunimad laulud.

Piret Tatar on mezzosopran, kes on lõpetanud muusikaakadeemia, on laulja ja näitleja. Ta on töötanud Estonia rahvusooperis opetetisolistina. Alates 2003. aastast on ta Bigbandide solist. Ta on esinenud ka Haapsalu Big Bandi ees.

German Gholami on Madridis sündinud tenor, kes on Eestis elanud juba 15 aastat. Aastal 2016 tegi Gholami kaasa Vanemuise teatri Ooperifantoomis ja solistide kontsertidel.

Kontserdil esitatavad laulud on valik esinejate lemmikrepertuaarist.