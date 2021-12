Läänemaale lisandus kolm koroonaviirusega nakatunut

Möödunud ööpäeva jooksul lisandus Läänemaale 3 koroonaviirusega nakatunut. Ööpäeva jooksul tegi koroonatesti kokku 84 läänlast, positiivseid teste oli neist 3,6 protsenti.

Läänemaal on viimase 14 päeva haigestumus 298,4 ja sellega on Läänemaa Lääne-Virumaa järel üks väiksema nakatumusega maakondi Eestis.

11. detsembri hommikuse seisuga on haiglas 267 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 183 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 154 ehk 84% on vaktsineerimata ja 29 ehk 16% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 34 uut haigusjuhtu. Suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest: 74-aastane naine, 75-aastane naine ja 87-aastane mees.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 5583 testitulemust, millest 456 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 302 vaktsineerimata ja 154 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 7722 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 657. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 218 768 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 60,2%.