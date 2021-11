Lihula lasteaiaõpetaja mõnitas, solvas ja lõi lapsi

Tänavu 22. märtsil käisid kuus lapsevanemat Lääneranna vallavalitsuses lastekaitsespetsialisti vastuvõtul, et rääkida murest Lihula lasteaia ja sealse õpetaja Kaie Raudkiviga (51), kirjutas Eesti Ekspress.

Nad soovisid, et vald hindaks Raudkivi sobivust oma ametisse, sest nende meelest oli lasteaiaõpetaja rängalt eksinud lastekaitseseaduse paragrahvi 24 vastu. Selle järgi on keelatud laste vaimne, emotsionaalne ja kehaline väärkohtlemine, samuti alavääristamine ja hirmutamine. Raudkivi oli oma töös tekitanud nii lastele kui ka vanematele nii palju traumasid, et pered vajasid psühholoogi või psühhiaatri nõustamist.

Lapsevanemad kurtsid ka Lihula lasteaia direktori Anne Ööpiku üle. Kui nad direktorile oma muredest rääkisid, said nad kuulda, et lapsed manipuleerivad nendega, nende kodune elu pole korras ja et Raudkivi on tegelikult südamlik ja tore õpetaja, temaga tuleb lihtsalt kohaneda ja harjuda. Vanemad ütlesid, et kui nad julgesid oma muredest mõnele teisele õpetajale või direktorile rääkida, siis Raudkivi solvus, kiusas lapsi ja noris nendega veel rohkem, nähvates lapsevanematele, et tema on kaebamise tõttu solvunud.

Kohtutoimik paljastab, et tänavu 28. juunil üle kolme tunni kestnud ülekuulamisel oli Kaie Raudkivi oma väikeste ohvrite ja nende perekondade suhtes halvustav ja ennastõigustav. „Ta (üks ohvritest) tuli kodust, ei harjunudki lasteaias õieti ära [—], ja seal kodus on minu mõistes täielik vabakasvatus ilma mingite reeglite ja piiranguteta, seda last ainult imetleti.“ Samuti leidis Raudkivi, et „pool rühma vanematest vajaksid ise psühholoogilist abi“.

Tänavu 29. septembril karistas Pärnu maakohus Raudkivi laste korduva valu tekitava kehalise väärkohtlemise eest kuue kuu pikkuse vangistusega, kuid Raudkivi ei pea minema vangi, kui ta ühe aasta jooksul ei pane toime uut kuritegu. Samuti peab Raudkivi kinni maksma kriminaalmenetluse kulud 1102 eurot.

Loe täpsemaid kirjeldusi laste kannatustest Eesti Ekspressist.