Keeletark: kõrsiku mitu tahku

Kui öelda sõna kõrsik, siis meenub vast esmalt pikk kõrrekujuline küpsis. Aga eks me kõik ole näinud kõrsikuid lendamas – tegemist on väikeste kiilidega.

Kõrsiku aluseks on kõrs. Huvitav on, et kõrsik on murdesõna, mida on kasutatud hoopis tähenduses ’äbarik, äbarik loom, sügisene lambatall’. „Eesti murrete sõnaraamatust“ leiab kõrsiku kohta lause „Tämäl ka mõned lambad vai asjad, puha kõrsikud“.

Kõrsiku näol on taas tegu näitega, kuidas murdesõna on leidnud tee kirjakeelde ja saanud uue sisu.