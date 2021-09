Palivere turismirajad on erivajadustega inimestele ligipääsetavad

Viivika Orula fotod

Neljapäeval vaatasid Euroopa projekti „Ligipääsetav loodus kõigile” juhid üle Palivere turismi- ja spordikeskuse ligipääsetavuse keskuse radadele.

Eestipoolse projektijuhi Tõiv Jõulu sõnul uuendati projekti raames radasid, paigaldati uued pingid, prügikastid, wc, infotahvlid. Piirkonna kohta saab rajal olles lisa vaadata-kuulata-lugeda, ka viipekeeles kasutades mobiiltelefoni.

Suur infotahvel on kombitav ning lisaks on seal eraldi QR-koodiga ka võimalik eesti keeles kirjeldustõlkega video, mis aitab selgitada visuaalseid elemente pimedatele ja vaegnägijatele. See ka tõenäoliselt Eestis üks väheseid kohti, kus avalikus ruumis on kirjeldustõlget kasutatud.

Palivere investeeringute kogumaht oli üle 35 000 euro, mille raames kohandati kaks loodusrada (0,8 km iseseisvalt ratastooliga läbitav ja 2,7 km ratastoolis koos saatjaga läbitav) erivajadusega inimestele. Lisaks paigaldati infostendid (9 väiksemat, 1 suur), prügikastid, pingid, radadele suunaviidad. Samuti on osa pikema raja lõikudest käsipuudega – need kohad, kus on järsemad tõusud. Samuti ehitati invatualett koos kaldteega + veidi ka muud selles osas vajaminevat infrat (nt veetoru, jms).

Sisuloome poolelt loodi rajal olevatele vaatamisväärsustele sisutekstid, tõlked, videoklipid (mis on subtiitritega ja helindatud ning eesti keele viipekeele tõlkega, lisaks inglise keeles). Samuti valmistati spetsiaalsed tutvustavad taktiilsed ja punktkirjaga postkaardid, mis aitavad Palivere võimalusi tutvustada.

Palivere rajad vaatasid üle Euroopa regionaalarengu fondi projekti „Nature Access to All” (Ligipääsetav loodus kõigile) juhtpartnerid Lätist ning nende kutsutud erinevate organisastioonide esindajad. Seal hulgas puuetega inimeste huvide eest seisev Apeirons organisatsioon ja mitmed ligipääsetavusega seotud mittetulundusühingud, samuti emadele suunatud Māmiņu klubs. Projekti kaasrahastas Interreg Centralbaltic.

Viivika Orula

turismiettevõtja