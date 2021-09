Galerii: 1. september Martna koolis

Fotod: Urmas Lauri

185-aastases Martna koolis läks täna 1. klassi kuus last – kolm poissi ja kolm tüdrukut, kelle emad-isadki on käinud samas koolis.

„Mäletan, et tulin kooli, igaühele anti kaks pudelit Limpa limonaadi ja aabits,” meenutas oma esimest koolipäeva Heilika Veersalu. Täna istus aktusel kogu koolipere ees tema tütar Ly-Lii Tobi, süles täpselt samasugune aabits: Leelo Tungla Anna ja Aadama lugude ning Edgar Valteri piltidega. Limpa limonaadi asemel aga said kõik 1. klassi põnnid kilo jäätist, küll kupongina, mille vastu poest jäätise kätte saab. Ly-Lii Tobi lemmiktunniks koolis saab kunstiõpetus, sest ta oskab hästi värvida ja suurest peast tahab ta saada loomaarstiks. Aabitsa peategelaste Anna ja Aadamaga tutvub ta juba homme, sest 1. klassi esimene tund 2. septembril on eesti keel. Seda ainet on neil ka kõige rohkem – tervelt seitse tundi nädalas.

