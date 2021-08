Läänemaal uusi nakkuskoldeid ei ole

Kuigi sel nädalal on Läänemaale lisandunud 28 koroonaviirusega nakatunut, pole terviseameti andmeil meil ühtegi uut nakkuskollet.

„Läänemaal on viimasel ajal nakkusjuhtumeid juurde tulnud. Aga tõus on kõikjal Eestis, siin pole midagi imestada,” ütles terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam. Ta lisas, et nakatumise tõusu on näha ka mitmetes teistes riikides.

Viimase kümne päevaga on Läänemaal lisandunud 37 nakkusjuhtumit, reedel lisandus kümme uut haigestunut. „Nakatumise tase on veel suhteliselt madal – võrreldes teiste maakondadega on Läänemaa olukord ikkagi parem. Aga tõus on,” tõdes Juhkam.

Värsket haiguskollet Läänemaal tekkinud ei ole. Juhkami sõnul on Lääne-Nigula vallas üks augusti alguses registreeritud kolle, mis läheb kohe-kohe jälgimiselt maha. „See oli ühe ekskursiooniga seotud kolle, aga sinna pole viimasel ajal ühtegi juhtu lisandunud,” ütles ta.

Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad viirusekoguse kasvu reovees. Enim on koroonaviirust Lõuna- ja Kesk-Eesti asulate reovees, vähese viirusekogusega paistavad silma Virumaa suuremad linnad.

„Haapsalus on haigustekitajate hulk reovees mõõdukas, võrreldes eelmise nädalaga ei ole muutust märgata,” ütles Juhkam. Tema andmetel on Lihulas langenud haigustekitajate hulk reovees nulli, sama on Märjamaal. „Ilmselt sealkandis nakatumise tõusu väga oodata ei ole,” kommenteeris Juhkam.

Koroonaviirusega nakatumine sõltub Juhkami sõnul paljudest asjaoludest. „Suvel võisime ju väga selgelt öelda, millest tuli Pärnumaa tõus – see tuli ikkagi suurest rahvahulgast, kes Pärnust läbi käis. Meil oli palju üritusi ja sellega seoses tuli palju nakatumisi,” rääkis ta.

Ka Saaremaal saab Juhkami sõnul nakatumise tõusu samamoodi põhjendada. „Seal oli samuti palju igasuguseid üritusi, nii perekeskseid kui ka muid. Läänemaal on rahvavool olnud ilmselt väiksem. Võibolla mängib rolli isegi see, et Haapsalu peatänav on üles kaevatud – mine sa tea!” arutles Juhkam.

Et viiruse levik hoogu juurde ei saaks, soovitab Juhkam käituda vastavalt soovitustele. „Inimesed püsigu haigena kodus, vältigu rahvarohkeid kohti ja hoidku võõraste inimestega distantsi,” ütles ta. Juhkami sõnul on neljapäevast kehtima hakanud uued piirangud selleks, et nakkuse levik kontrolli alla saada. „Praegu on respiratoorsete haiguste hooaeg, inimeste immuunsus hakkab vaikselt langema. Inimesed püsigu haigena kodus, isegi väikse nohuga ei ole mõtet minna kollektiivi,” lausus Juhkam.