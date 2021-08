Maaomanik viib Ramsi tee vaidluse taas kohtusse

Lääne-Nigula vallavolikogu otsustab täna eramaal asuva Ramsi tee avalikuks kasutamiseks määramise.

Volikogu esimees Neeme Suur ütles, et volinikud hakkavad otsustama eelkõige Ramsi tee avaliku kasutamise tingimuste üle. „Mis kellast mis kellani võib seal liikuda, milline on piirkiirus, kuidas korraldatakse parkimine, mis puudutab Ramsholmi kinnistu läbimist avaliku teed mööda ja Ramsi tee tipus supluskoha kasutamise tingimused,” kirjeldas Suur otsuse eelnõu sisu.

Ramsholmi kinnistu peremees Priit Kotkas on aga endiselt vastu, et läbi tema koduhoovi hakatakse Ramsi neemele autodega sõitma. „Lähen volikokku kohale ja ütlen oma seisukoha. Kui on hädasti vaja see tee avalikuks kuulutada, pole mul midagi selle vastu, kui see on avalik jalgratturitele ja jalgsi liikujatele. Aga autosid ma oma õuest läbi sõita küll ei luba!” ütles Kotkas eile Lääne Elule.

