Rannarootsi Selveris saab toetada suurperesid koolitarvetega

Üleriigilise „Lapsed kooli” kampaania käigus koguvad Läänemaa suurperede liidu vabatahtlikud Haapsalu Rannarootsi keskuse Selveris suurperede lastele koolitarbeid. Oma panuse saab anda pühapäevani õhtuni.

Eesti lasterikaste perede liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on september lastevanemate jaoks üks väljaminekuterohkemaid kuid, sest tihti tuleb soetada uusi riideid, vihikuid ja muud kooliminekuks vajalikku. Neljapäeval algatatud kampaania eesmärk on suurtele peredele tuge pakkuda.

Läänemaa suurperede liidu esindaja Inga Pärnaste sõnul on Läänemaal aastatega suurperede arv kasvanud. „Kahe aastaga on liitunud 15-20 peret ja hetkel on Läänemaa suurpere liidus 70 suurpere enam kui 500 liikmega,” ütles ta.

Pärnaste sõnul küsitakse tihti mitmest lapsest algab suurpere. „Oleme võtnud seisukoha, et suurpere hakkab meie liidus neljast lapsest,” ütles Pärnaste.

Pärnaste on Läänemaal suurperede liitu vedanud kolm aastat ja oma sõnul pole ta seni suurperede poolt väga kurtmist kuulnud. „Üldiselt saavad suurpered oma väljaminekutega edukalt hakkama, kuid kampaania raames on meil võimalik neid lisaks toetada,” ütles ta.

Pärnaste on ka seisukohal, et ega alati ei pea enne kurtma kui keegi abikäe ulatab ning liidu juhtimise ajal on ta täheldanud, et antud kampaania raames on inimesed väga lahked ja läänlased eriti lahked. „Toetus ja hoolivus ongi kampaania märksõnadeks,” lisas Pärnaste.

Neljapäeval veidi peale kella 17 oli Rannarootsi keskuses poekäru, kuhu kogutakse kõik heade inimeste annetused, juba pooleldi täis. Uurides vabatahtlikelt, kuidas esimese päeva esimene tund on läinud on, vastati, et paljud tunnevad kampaania vastu huvi küll. „Jagame kohapeal ka flaiereid, kus kirjas koolilapsele vajalikud kirjatarbed. Nimekirja järgi saab igaüks valida, mida kampaania raames osta,” ütles üks vabatahtlik.

Varem on Läänemaa suurperede liit toetanud esimesse klassi minevaid lapsi koolikotiga. „Selle võrra kergendame suurperede rahakotti,” ütles Pärnaste.

„Lapsed kooli” heategevuskampaaniat korraldatakse juba 12. aastat. Rannarootsi selveris saab omaltpoolt suurperesid toetada N-P 16-19.