Lillkirjafestival tuleb kohviku ja tikkimisõpetusega

Lihula lilltikandi festival kahandas end tänavu nii pisikeseks, et mahub ühe päeva sisse ja pühendab ka kõige käsitöökaugema külalise lillkirja saladustesse.

„Tänavu on, jah, selline imelik ja teistmoodi aasta,” ütles Lihula lilltikandi seltsi juhatuse liige Urve Selberg. Koroonaajal piirdutakse ühe päevaga ja üle 50 külalise ei võõrustata. Et 14. august on Lihulas ka hoovikohvikute päev, siis avab selts Lihula mõisa esimesel korrusel Lillelise Lihula kohviku, millega on sealsel kohvikute päeval ennegi osaletud. Kohvik on pisike, üle paarikümne inimese sinna ei mahu.

