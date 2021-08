Haapsalus hakkas tööle vaktsineerimiskabinet

Läänemaa haiglas esmaspäevast avatud vaktsineerimiskabinetis sai eile kaitsesüsti 60 inimest.

„Oli töine, aga saime hakkama,” ütles Läänemaa haigla õendusjuht Marju Lepmets. 50 inimest olid end registreerinud, registreerimata tuli kümmekond. „Tegime rahulikus tempos, troppi ei tekkinud,” ütles Lepmets. „Olid nooremapoolsed keskealised inimesed.”

Vaktsineerimiskabinet Läänemaa haiglas on avatud kolm päeva nädalas: esmaspäeviti, reedeti ja laupäeviti. Kuigi tulla võb ka ette teatamata ja päevas jõuaksid õed süstida kuni 80 inimest, soovitas Lepmets siiski pigem aja kinni panna. Igaks päevaks on 50 aega. Reedeks oli eilse seisuga 15 vaba aega, laupäevaks rohkem. Vaktsiin on Moderna. Kabinet on avatud kl 9-17.