Üheksa läänlasest jalgpallurit on kõrgliigades näidanud head mängu

Kõik läänlased, kes teevad kaasa jalgpalli kõrgemates liigades, on näidanud häid esitusi.

Seni on olnud pildis meie viis nii öelda tavajalgpallurit. Nüüd pandi aga avaetapiga pall veerema ka Coolbet rannaliigas, kus teeb kahes klubis kaasa neli läänlast.

Pärnu rannaareenil toimusid kahel päeval Coolbet rannaliiga esimesed mängud. Coolbet rannaliiga on Eesti-Läti ühisliiga, kus teeb kaasa neli Eesti ja kolm Läti rannatiimi.

Läänemaa rannajalgpallurite jaoks oli esimene etapp väga edukas. SK Augur Enemat, kus teevad kaasa Haapsalus jalgpalliteed alustanud Talis Tamm ja Paliveres spordimeheks sirgunud Rasmus Munskind sai kolm võitu.

Meie meeste koduklubi alistas kõik kolm Läti meeskonda. BSC LAT alistati skooriga 9:3, BSC Ropaži 7:1 ja FK Beitar seisuga 4:3. Kolm võitu, kolmest mängust tõstab Auguri meeskonna ka liigatabeli liidriks.

Teine Läänemaa meeste klubi on rannaliigas aga Nõmme BSC Olybet. Seal teevad kaasa Haapsalus jalgpalluri teed alustanud Rimo Hunt ja Kõmsilt pärit, kuid Virtsus jalgpalliga alustanud Priit Mäeorg. Rimo on kuulunud suures jalgpallis ka Eesti koondisesse. Ta tegi oma koondise debüüdi Valgevene vastu 2013. aastal ja aasta hiljem lõi ta koondise eest ka Gibraltari vastu värava.

Premium Liigas on aga mehe saldoks koguni 165 mängu ja 74 väravat. Priit Mäeorg on aga Eesti rannakoondist esindanud muljetavaldavad kümme aastat järjest.

Rannajalgpalli meistrivõistluste esimesel etapil said nad oma koduklubiga kaks võitu ja ühe kaotuse. Kaotus tuli vastu võtta BSC Thunder Arvutitark meeskonnalt 5:7. Selles kohtumises lõi Hunt kaks ja Mäeorg ühe värava. Võideti lätlaste BSC LAT meeskonda 3:1, siin oli täpne ka Mäeorg ja BSC Pärnut 7:2. Siin kostitas Hunt vastaseid ühe väravaga.

Eesti naiste meistrliigas tulid peale suvepuhkust platsile meie kaks läänlannat.Ulrika Tülp hoiab oma koduklubiga Saku Sporting tabelis praegu teist positsiooni. Suur 4:1 võit võeti Tallinna Kalevi üle. Seni viimases kohtumises jäädi aga sama skooriga alla valitsevale Eesti meistrile Tallinna FC Florale. Taeblast pärit Tülp on mõlemas kohtumsies teinud korralikud etteasted. Saku naiskond hoiab liigatabelis 27 punktiga teist positsiooni.

Vatla jalgpallur Trinity Õismets, kelle koduklubiks on Pärnu JK Vaprus on olnud kõigis kolmes võiduga lõppenud kohtumises platsil.

Lasnamäe FC Ajaxi üle saadi suur 6:0 võit. Siis võeti kodusel Pärnu Rannastaadionil vastu JK Viljandi Tulevik/Suure.Jaani United Ühendnaiskond. Ka siin saadi tabelisse kolm punkti juurde. Väga pingelise kohtumise võitsid pärnulannad 4:3. Selles kohtumises lõi ühe värava ka Õismets. Ja juba neli päeva hiljem olid samad naiskonnad taas vastamisi, seekord Viljandi linnastaadionil.

Mäng oli veelgi pingelisem. Vaprus läks kohtumist 3:0 juhtima. Siis said skoori teha ka väljakuperenaised ja äkki oli Vapruse du vaid üheväravaline. Siiski suutsid Vapruse jalgpallurid 5:4 mängu võita. Huvitav on märkida, et Vapruse ridades teevad kaasa nii Eesti, kui Valgevene parim naisjalgpallur. Nemad selle mängu väravad ka lõid: Kristina Bannikova kaks ja Anastasija-Grazyna Shcherbachenia kolm. JK Vaprus hoiab tabelis 19 punktiga neljandat positsiooni ja pronksikoht on viie punkti kaugusel.

Meeste meistriliigas ehk Premium Liigas teevad kaasa kolm lõunaläänlast. Pärnu JK Vapruse eest mängivad häid mänge Tuudilt pärit Virgo Vallik, Lihulast pärit Rocco Mõtt ja Kirblast pärit Reno Mark. Kõik nad alustaid jalgpallimänguga Lihulas.

Tabelisse on kahe viimase kohtumisega saadud kolm punkti. Suurepärane etteaste tehti koduväljakul Narva JK Transi vastu, mis võideti 2:1.Kaotus tuli aga samuti koduväljakul vastu võtta valistevalt meistrilt Tallinna FC Floralt 0:4. Transi vastu said mänguaega ka Vallik ja Mõtt, kes mõlemad tegid korraliku partii. Teises kohtumises, FC Flora vastu alustas algkoosseisus mängu aga Reno Mark ja tegi kaasa kogu kohtumise. Teised kaks sekkusid mängu koos 62 minutil. Kogu lõunaläänlastest kolmik näitas valitseva meistri vastu head mängu.