Lääne Elu paberleht laupäeval, 17. juulil

Läänemaa supluskohtade välimääraja

Lääne Elu vaatas üle kümme Läänemaa populaarsemat supluskohta – kõik need pole kaugeltki ametlikud rannad.

Endale sobivaima supluspaiga leidmiseks tõime välja, milline koht millisele rannalisele enim võiks sobida ning mis on ühe või teise paiga plussid ja miinused.

Jetsi müstiline muinasmaailm kunstikooli keldrigaleriis

Haapsalu kunstikooli keldrigaleriis on tuleva nädala lõpuni avatud Indrek Jetsi ehtenäitus „Unund barbaarsuse lumm”.

Jetsi võiks nimetada multitalendiks, kellel tuleb ühtviisi hästi välja kõik, mis nõuab kannatlikkust ja täpsust: joonistamine, keraamika, puunikerdamine ja ehete valmistamine. Kõige sellega on ta tegelenud aastaid, ometigi jõudis kunstnik oma esimese isikunäituseni alles läinud sügisel, mil Tallinnas A-galeriis olid väljas tema ehted. Nüüd on need jõudnud kunstniku kodulinna.