Evelin Koplimäe: kuidas lastega rahaasjadest rääkida?

Selleks, et lastest kasvaksid rahaga targalt majandavad ja majanduslikult intelligentsed inimesed, on väga oluline hakata neile juba varakult õpetama raha väärtust ja kuidas sellega arukalt toimetada.

Just vanemad on rahaga ümberkäimise parimad õpetajad ja esmane eeskuju. Aga kuidas lastega rahaasjadest rääkida ja milliseid lahendusi kasutada kulutuste kontrolli all hoidmiseks?

Raha olemust võiks proovida lapsele seletada niipea, kui ta selle vastu huvi tundma hakkab. Kolmeaastased korjavad rõõmuga sente hoiupõrsasse, et neid siis poes pulgakommi vastu vahetada. Suurematele lastele saab juba regulaarse taskurahaga häid harjumusi õpetada. Suurim karuteene, mida saate oma lapsele teha, on rahateemadel vaikida. See saadab võsukesele sõnumi, et raha pole kas oluline või see on miski, mida peaks kartma ja mitte kunagi mainima.

Pühendage laps pere rahaasjadesse tema arusaamise võime järgi. Väiksem laps võib mõista, et iga kord poes käies pole kommi või mänguasja ostmist ette nähtud. Suurem laps aga võib teiega suurima heameelega maha istuda ja üheskoos pere eelarve üle arutleda. Selgitage talle, kuhu raha läheb – kui maksame ära kommunaalkulud ja arved, siis jääb söögiks ja muudeks kuludeks just selline summa.

Paljud lapsed hakkavad saama regulaarselt taskuraha, kui nad alustavad kooliteed. Määrake nädala- või päevaraha, et laps õpiks ise oma kulutusi planeerima ja raha jaotama. Esialgu võib raha anda sularahas ja kui laps kasvab, võib ta eelistada saada raha pangakontole ja kasutada maksmiseks kaarti. Olukord, kus letini mitte ulatuv laps maksab kaupluses kontaktivaba pangakaardiga, ei ole enam üllatav – alates 7. eluaastast võib lapsel olla oma isiklik konto ja sellega seotud deebetkaart ning see muutub üha populaarsemaks.

Lastele finantsoskuste õpetamisel on suurepäraseks abiliseks internetipank või mobiilirakendus, mille abil saavad lapsed kaardiga makstes ise oma raha hallata. Näiteks saab kohe pärast makse sooritamist kontojääki kontrollida ning näha, mille eest ja kui palju on jooksval kuul kulutatud.

Teine eelis on kontoväljavõtted. Kui olete lapsega kokku leppinud, millise osa oma sissetulekust ta igapäevasteks vajadusteks kavatseb kulutada ja kui palju säästa, saate kuu või mõne muu kokkulepitud ajavahemiku möödudes koos analüüsida, kas kokkuleppest on kinni peetud, millised kulutused olid ebavajalikud ja kui palju ilma nendeta oleks saanud säästa. Ka on hea lasta lastel teinekord ilma keelamata oma taskuraha kulutada, et nad saaksid oma vigadest õppida. Parem, kui nad teevad mitu üheeurost viga, kui et õpivad kunagi tulevikus oluliselt suuremate summadega.