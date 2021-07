Dagmar Raudam kirjutab Haapsalust

Reede õhtul esitles Haapsalu raamatukogu lugemissaalis oma esimest romaani „Paul” Haapsalust pärit filmi- ja kirjainimene Dagmar Raudam.

„Paul” on Raudami esimene romaan, kuigi kirjutanud on ta ennegi. Varem on temalt ilmunud reaalsel elu põhinevad raamatud „Minu Gruusia” ja „Kassikõnd”.

„Romaani oli lihtsam kirjutada. Ega ma alustades teadnud, kuidas lõpeb,” tunnistas Raudam esitlusel. Ta tõdes, et samamoodi on ka tema tulevase teosega. „Järgmine raamat on Haapsalu krimka,” lubas ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!