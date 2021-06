Kuidas kaitsta oma kodu varaste eest eesolevatel pühadel?

Peagi on käes jaanipäev, mille puhul sõidetakse sageli linnast välja puhkama ja tähistama. Puhkeperiood soosib paratamatult ka vargusi, mistõttu tasub jätta meelde mõned kasulikud nõuanded, kuidas kodu äraoleku ajal kaitsta.

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juhi Maarika Mürgi sõnul tasub pühade eel meeles pidada, et oma naabrite tundmine võib aidata halbade kavatsustega külalise kodust eemal hoida. „Mida sõbralikumad suhted naabritega on, seda suurem on vastastikune usaldus, mille tulemusel pööratakse rohkem tähelepanu sellele, mis toimub naabri hoovis või korteris. Ka hädaolukorras, kus päästeteenistuse saabumine võib aega võtta, võivad just naabrid aidata suurema õnnetuse ära hoida.”

Gjensidige kindlustuse tellitud ja NielsenIQ korraldatud uuringust selgub, et paljude (44%) Eesti inimeste suhe naabritega piirdub vaid tervitamisega. Kõige lähedasemad suhted naabritega on inimestel, kes elavad maapiirkonnas – neist 22% peab naabreid oma sõbraks. Omakorda on linnaelanikud enamasti need, kes isegi ei tunne oma naabreid, nii on vastanud näiteks 9% Tallinna inimestest.

Isegi kui suhted naabritega on head, ei pruugi ka naabrid alati kodus olla ja seda eelkõige pühade ajal. Sellisel juhul aitab kodus toimuval silma peal hoida näiteks valvekaamera, mille paigaldamisel tasub arvestada ühisala õiguste ja piirangutega.

Kasulikud nõuanded oma kodu kaitsmiseks: