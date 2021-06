Turule jõudis kohalik maasikas

Reedest on Haapsalu turul müügil esimesed Läänemaa suurima kasvataja Aaviku talu maasikad.

Esmaspäevast avab Suure-Lähtru mõisa külje all tegutsev Aaviku talu müügileti ka kaubamaja ja Uuemõisa Konsumi ees. Aaviku talu peremehe Elar Kuusemaa sõnul on ta varem käinud oma kaupa pakkumas ka Tallinnas Nõmme turul, kuid pearõhk on ikka Läänemaa inimestel. „Tundub, et kohalik inimene on meid hästi vastu võtnud ja praegu pealinna ei kipu,” ütles ta.

Reedel müüsid turul Aaviku talu Rumba ja Allegro sorti maasikaid Jane ja Veiko Lätt. Osa marjakaste oli letil, osa leti taga ja osa veel väikebussis ootel. Veiko Lätti sõnul oleks küll hea, kui bussis oleks ka külm

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!