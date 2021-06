Koroonaviirus sulges Lihula lasteaia

Lääneranna vallavalitsus otsustas neljapäevast kaheks nädalaks sulgeda Lihula lasteaia, kus levib koroonaviirus.

Seni oli karantiinis kaks rühma, neljapäevast on lasteaed 25. juunini suletud. Lihula lasteaia direktor Anne Ööpik ütles Lääne Elule, et esimene laps jäi haigeks 28. mai õhtul.

Seejärel haigestus järjest teisi lapsi. „Eile tuli teade kahe lapse nakatumise kohta,” ütles Ööpik neljapäeval.

Terve lasteaia peale oli neljapäevase seisuga Ööpiku teada nakatunud viis last. Palju on aga lähikontaktseid, sest lapsed on koos mänginud. Nakatunud on üks töötaja, kes polnud vaktsineeritud. „Täna on meil töötajate laustestimine,” ütles Ööpik neljapäeval. Enamik töötajaid on Ööpiku sõnul vaktsineeritud.

Lääneranna vallavanem Andres Hirvela ütles, et nädala jooksul on koroonaviirusega nakatunud üheksa Lääneranna valla elanikku. „Kaks tuli juurde täna hommikul,” ütles Hirvela neljapäeval. Koroonaviirus levis ka Lihula gümnaasiumis.

Mingeid kohalikke piiranguld Hirvela kehtestada ei plaani. „Ilm on ilus ja ilusa ilmaga kipub see viirus ise ära kaduma,” ütles Hirvela.

Terviseameti statistika järgi tõusis Lääneranna vallas nakatunute hulk läinud nädalal 117 protsenti (võrreldes üle-eelmise nädalaga). Nakkusjuhtude suhtarvu järgi on vald Eestis teisel kohal.