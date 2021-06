Galerii: riigikaitse- ja turvalisuspäev Noarootsi koolis

Täna oli Noarootsi kooli riigikaitse- ja turvalisuspäev, oma tegevusi olid tutvustamas politsei- ja piirivalveamet, päästeteenistus ning kaitseliit koos naiskodukaitse, noorkotkaste ja kodutütardega.

Noarootsi kooli huvijuht Maire Uusen ütles, et tegevus väljaspool klassiruume on täistuuridel käima läinud. “Piirangud leevenesid, nüüd saab teha: lapsed käisid Tallinnas Rakett 69 teadusstuudiotes, jalgrattamatkad on toimunud, ka järgmine nädal on sündmusterohke,” nentis Uusen.

.....

Fotod: Urmas Lauri



Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!