Nädal politseis: liiklus, alkohol ja valeväljakutsed

Eelmisel nädalal registreeriti Haapsalu politseijaoskonnas 24 väärteojuhtumit, millest 19 olid seotud liiklurikkumistega.

„Ülejäänud rikkumised olid seotud alkoholi kuritarvitamiste ja valeväljakutsetega häirekeskusesse,” ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter.

Kriminaalmenetlusi alustas politsei kuuel korral. Kahel juhul oli tegemist vägivallaga – 48aastane mees lõi Haapsalus korteris oma tuttavat 46aastast meest noaga ning 47aastane naine lõi Haapsalus poe juures klaaspudeliga tuttavat 50aastast meest.

Politsei tabas kaks kriminaalses joobes autojuhti. Läinud nädalal teatati politseile ühest vargusest – Uuemõisa hobusetallist oli varastatud sadul, sadulavöö ja jalused. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 1500 eurot.

Politsei alustas kriminaalmenetlust 26aastase mehe suhtes, kes on korduvalt poevargustega vahele jäänud

Tohtri sõnul alustas politsei menetlust ka täiskasvanu suhtes, kes ostis Haapsalus alaealistele kauplusest alkoholi. „Meie jaoks on oluline välja selgitada kes ja mis asjaoludel alaealistele alkoholi ostis. Sellise käitumisega seab täiskasvanud inimene ohtu noorte tervise, sest noorte teadmised alkoholist ja selle tarvitamisega kaasnevast võimalikust mürgistusest on tihtipeale napid või täiesti puudlikud. Seetõttu, eelkõige noorte tervise hoidmiseks, on tähtis, et alkohoolsed joogid ei oleks alaealistele kättesaadavad,“ ütles Tohter.