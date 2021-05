Galerii: põhjakalad vallutasid lasteraamatukogu

Arvo Tarmula fotod

Haapsalu lasteraamatukogu vallutasid kuuks ajaks Viigi kooli õpilaste tehtud põhjakalad, mis valmisid õpetaja Villu Baumanni juhatusel.

Täna eksponeerib Baumann nahast valmistatud põhjakalu lasteraamatukogu müüri peal Saue tänaval. Kõige noorem kala on kahepäevane.

Homme kõhutavad kalad lasteraamatukogu hoovi peal lossis. Sealt edasi kolivad need raamatukogu teisele korrusele.

„Lasteraamatukogu põrand muutub merepõhjaks,” ütles lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg.

Enamjaolt vanadest käekottidest valmistatud põhjakalad on järg Haapsalu kunstikoolis olnud näitusele „Akvaarium”, mida käis vaatamas 500 inimest. Seal oli põhjakalu mittepõhjakalade seas viis-kuus. Lasteraamatukogus on neid aga üle 30. Need on kirevad ja lõbusad, meenutades raisid. „Aga on ka päris ulmelisi eksemplare,” ütles Baumann.

Nahast põhjakalu näeb Haapsalu lasteraamatukogus 12. juunini.