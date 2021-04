Koolipsühholoog soovitab: kuidas ärevusega toime tulla?

Koroonaaeg pole kerge kellelegi. Kui tekib tunne, et „mõistus on otsas” ja enam ei jaksa, soovitame lapsevanematel abi saamiseks julgelt tugispetsialistiga ühendust võtta. Nippe ja lähenemisi, mida rakendada, on mitmeid ja mõnikord kuluvad need marjaks ära.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!