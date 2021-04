Algas Virtsu mõisa väravatorni remont

Virtsu mõisa väravatorn saab muinsuskaitselt ja tuuleparkidelt saadud raha eest uued punasest kivist katused.

Virtsu arenguseltsi juht Jüri Mõniste ütles, et töö käib täie hooga juba teist nädalat ja saab valmis siis, kui saab. „Katusekivid on väikesed, töö võtab aega ja tahab nokitsemist,“ ütles

Mõniste. Tellingud said paika juba märtsi lõpus.

Virtsu mõisa väravatornil on kolm katust. Kehvemas seisus külgmistel katustel tuli vahetada ka sarikad. „Need olid päris läbi,“ ütles Mõniste. Paremas seisus keskmisel katusel läheb vana kivi maha ja uus peale. See on samasugune savipunane nagu mõisatalli oma.

Virtsu mõisa väravatorni katuste remonti toetas muinsuskaitse 5000 euroga. 4000 eurot andis kohalikku haridus- ja kultuurielu toetav Hanila toetusgrupp ehk tuulikufond, mis koondab Virtsu ja Hanila tuuleparke.