HÕFF avab festivali ajaks kummaliste filmide välikino

Juunis peetava Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali (HÕFF) kavas on ka vabaõhukino, mille ekraanile jõuavad kuulsad ja kummalised B-kategooria filmid.

Välikino on avatud kahel ööl. HÕFFi korraldaja Helmut Jänese sõnul on öise välikino algus planeeritud kell 23. „Kella 23 paiku saab juba filme näidata,” ütles Jänes. Kahest filmist koosnev seanss kestab kokku umbes kolm tundi.

Välikino asupaika Jänes veel välja öelda ei julgenud, sest tehniline korraldus pole lõpuni läbi räägitud. Kindel on jänese sõnul aga see, et pealtvaatajad saavad õudusfilme nautida mugavatel toolidel istudes.

Neli 4. ja 5. juuni hilisõhtul näidatavat filmi on pärit Ameerika žanrifilmide arhiivist (AGFA), mis kogub, säilitab, restaureerib ja levitab vanu exploitation– ja õudusfilme. Kokku on arhiivis üle 6000 haruldase filmi.

Erilise maiuspalana jõuab Haapsalus publiku ette kõige haruldasemate ja kummalisemate õudusfilmide treilerite ja reklaamklippide kogumik „AGFA Horror Trailer Show” – arhiivi viimase aja populaarseim väljaanne, mis on juba leidnud tee paljude žanrifilmide festivalide kavva.

„Kui tahate näha midagi tõeliselt imelikku, ehmatavat ja rabavat, siis „AGFA Horror Trailer Show” on just teie jaoks mõeldud,” ütles Jänes.

Andy Sidarise 1987. aastal valminud exploitation-spioonifilmis „Nui neljaks Hawaiile” („Hard Ticket to Hawaii”) läheb madinaks, kui kaks blondiini puutuvad väikesel saarel kokku salakaubitsejate, narkomaffia ja täispuhutava seksinukuga relvastatud rulamaniakiga. Korraga labaselt lihtsa ja arusaamatult keerulise süžeega film on jabur, häbitult nauditav meelelahutus. Peaosades „Vapratest ja ilusatest” tuntud Ronn Moss ja Playboy kaanestaarid Dona Speir ja Hope Marie Carlton.

Õuduskomöödias „Tammy ja türannosaurus Rex” („Tammy and the T-Rex”) siirdab kuri teadlane tapetud gümnasisti Michaeli aju robot-türannosauruse kehasse. Saurusepoiss põgeneb oma tüdruksõbra Tammy juurde, vandudes enda surmas süüdi olevatele koolikaaslastele kättemaksu. Stewart Raffilli film tuli välja 1994. aastal, kuid tublisti kärbituna – suurema publikuhuvi eesmärgil visati sealt välja liiga vägivaldsed stseenid, mis oleksid kaasa toonud vanusepiirangu. Filmi 25. sünnipäevaks taastati selle algne versioon, mida on suure menuga näidatud paljudel fantaasiafilmide festivalidel. Peaosas Bondi-tüdruk Denise Richards ja saurusepoiss on ei keegi muu kui verinoor Paul Walker „Kiiretest ja vihastest”.

Neljas kavas olev film „Jack Frost” pole see Hollywoodi koguperekomöödia, milles lumemeest mängib Michael Keaton, vaid selle hullumeelne nimekaim – Michael Cooney 1997. aasta jõuluõuduskomöödia. Surma mõistetud sarimõrtsukas Jack muutub pärast autoõnnetust lumememmeks ja tahab kätte maksta šerifile, kes ta trellide taha saatis.

Kõik AGFA programmi kuuluvad linateosed on restaureeritud.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tavapärase aprilli lõpu asemel tänavu 4.-6. juunil Haapsalu kultuurikeskuses. Jänese sõnul saab selles, et HÕFF plaanitud viisil toimuda saab, päris kindel olla nädala-paari pärast. „Aga lootust selleks on,” ütles ta.