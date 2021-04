Teade Saxby sadama (muuli ja süvendatava mere osa) detailplaneeringu avalikust väljapanekust 

Vormsi vallavalitsus algatas oma 16. märtsi 2020. aasta korraldusega nr 26 K Vormsi vallas Saxby külas Saxby sadama katastriüksusel 90701:001:0424 detailplaneeringu koostamise 300 m² suurusel muuliosal ja 0,53 ha suurusel süvendataval merealal.

Slipi ja muuli projekteerimisel selgus, et lähtudes asukohast, peab slippi kaitsvat muuli pikendama, seega rekonstrueeritav maht on rohkem kui

33% säilinud muulist. Slipi ja muuli projekteerimisel selgus ka süvendatava mereala ligikaudne suurus ja süvendustööde maht. Arvestades eespool toodud asjaolusid, oli vaja algatada Saxby sadama muuli ja süvendatava mere osas uus detailplaneering.

Detailplaneering koostati, arvestades keskkonna- ja õigusaktide nõudeid, detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju Natura 2000 Väinamere hoiualale ega Vormsi maastikukaitseala Saxby piiranguvööndile.

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuses ja Vormsi valla veebilehel: www.vormsi.ee.

Avalik teave: https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=199901

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mitte nõustuva seisukoha esitamine või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid. Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga planeeringu avaliku väljapaneku ajal 26.04 kuni 10.05.2021.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 10.06.2021 kell 11.15 Hullos rahvamajas.

Vormsi vallavalitsus