Mis on kaasaegne logistika? Toote kohaletoimetamisest tellimuste täieliku haldamiseni

Viimastel aastatel täheldatud tohutu hüpe e-kaubanduses innustab ettevõtjaid otsima moodsaid lahendusi mitte ainult tellimuste haldamisel, vaid ka üldises ärilogistika strateegias. Vaadates lähemalt, mis on kaasaegne logistika, võime märgata, et see on midagi enamat kui lihtsalt kaupade transport ja nende voogude juhtimine.

Üks olulisemaid ja suuremaid muudatusi kogu logistika ajaloos on tarneahela protsesside automatiseerimine. See pani aluse tõhusamatele protsessidele ja tänapäeval on infotehnoloogia abil võimalik reaalajas jälgida lisaks kaubavoogudele ja laojääkidele ka veost. See areng innustab üha rohkem ettevõtteid investeerima laohalduse automatiseerimisse ja pilvandmetöötlusse, et viia tarneahela juhtimine maksimaalsele võimalikule tasemele. Kaasaegne logistika hõlmab palju rohkem protsesse, kui esmapilgul tundub.

Hoolimatu logistikastrateegia on suurim viga, mille idufirma teha saab

Kaasaegse infotehnoloogia abil on atraktiivse ja funktsionaalse e-poe loomine lihtne. Palju rohkem tähelepanu on vaja pöörata kvaliteetsete toodete valikule, kohaletoimetamisele ja haldamisele. Teisiti öeldes on see tõhus ärilogistika. Paljud noored veebiettevõtted on otsustanud tänases olukorras kaupu ise mitte ladustada ja saata need otse tarnijalt klientidele. Selline valik säästab küll raha, kuid pikendab oluliselt tellimuse tarneaega ning vähendab klientide rahulolu ja teenuse kvaliteeti.

Halvasti läbimõeldud logistikastrateegia on sageli noore ettevõtte esimeste probleemide või isegi kokkuvarisemise peamine põhjus. Probleemideks on sageli ruumipuudus laos või lüngad toote tarneahelas, näiteks kaubad kaovad transpordi ajal, tarneajad venivad pikemaks, tellimused on viivitusega, lahknevused elektroonilises ruumis. See ei ole lahendus, kui pidevalt klientidele korrata, et nende tellitud kaubad on tarnijalt endiselt teel. Seetõttu kipuvad üha enam kiiresti arenevad või tärkavad ettevõtted investeerima lisaks kaupade kvaliteedile ka logistikateenuste kvaliteeti. Selle valdkonna teenuste mitmekesistumine ja märkimisväärne areng avab kaasaegsele ettevõtlusele ülisoodsad tingimused ja võimalused.

Lao automatiseerimisest kuni tellimuste täieliku haldamiseni

Kaasaegsed laohaldussüsteemid võimaldavad ettevõtetel tarnitud kaupu tõhusalt sorteerida, jälgida nende saldosid erinevates ladudes ning valmistada ette tellimuste komplekte kiiresti ja sujuvalt. Mõned logistikaettevõtted pakuvad lisaks ladustamisteenustele ka toodete aegumiskuupäevade haldamist, sildistamist, kasutusjuhendite printimist ja kampaaniate ettevalmistamist või isegi raamatupidamisdokumentide vormistamist kliendi nimel.

Terviklikku teenusepaketti pakkuvad ettevõtted parendavad ka kogu tellimuste haldamise üleandmist, ühtlustades seeläbi äri arendamiseks olulisi protsesse. Tellimuste logistikat teostatakse laos läbi saldode haldamise ja varude täiendamise. Samuti valitakse, pakitakse ja transporditakse tellimusi klientidele.

Kogu teave kauba kohta ühes kohas

Uusimad kaubaveo jälgimiseks välja töötatud programmid võimaldavad registreerida kõiki marsruudil toimuvaid sündmusi: alates laadimisest, peatustest, marsruudi muutustest kuni mahalaadimiseni. Kõik see on märgitud virtuaalsele kaardile ning süsteem teavitab ka kõige väiksematest muudatustest. Selline detailne jälgimine võimaldab vältida vigu, optimeerida kütusekulusid, tuvastada liiklustakistusi ning tõhusalt ja kiiresti marsruuti muuta. Nii välditakse olulisi tarneviivitusi ja klientide rahulolematust. Infotehnoloogiate selline integreerimine logistikasse on oluline mitte ainult rahvusvaheliselt tegutsevate ettevõtete, vaid ka kohalike ettevõtete jaoks, kes seisavad silmitsi erinevate jaotusprobleemidega.

Tänapäeval võivad logistikaettevõtted ettevõtetelt üle võtta kõik logistikaprotsessid: alates kauba ostmisest tarnijalt, ladustamisest kuni tellimuste täieliku haldamiseni, sealhulgas ka klientidele tarnimise. Selliste teenuste valik on paljude noorte ettevõtete jaoks märkimisväärne investeering, mistõttu tuleb hinnata kõiki plusse ja miinuseid. Ettevõtte kasvu maksimeerimiseks peaks aga esmatähtsaks saama logistikastrateegia.