Reklaamifirma eemaldas väärinformatsiooniga reklaamid

Haapsalu bussipeatustes reklaame haldav ettevõte Siris OÜ eemaldas väärinformatsiooniga plakatid.

Haapsalus ja mujal Eestis olid bussipeatustes reklaamid, mis väidavad, et koroonakriisile on lahendus olemas, kuid reklaamitud link juhatas tervisele ohtliku MMSi ehk kloordioksiid propageeriva veebileheni. MMSi müüki on terviseamet korduvalt keelanud.

Siris OÜ juht Risto Vanatoa ütles, et tegemist oli tööveaga. „Kui tellimus tehti, ei saanud seda MMSiga seostada ja plakat oli korrektne,” ütles Vanatoa.

Nii kui selgus, et plakatitel on tauniv informatsioon, võeti ka plakatid maha. Vanatoa sõnul olid plakatid üleval esmaspäevast – just esmaspäeva hommikuti vahetab ettevõte plakateid.

Terviseamet andis teada, et taunib ebateaduslike sõnumite ja valeinfo levitamist, mis võib inimeste ohutunnet vähendada. Kehtiv rahvatervise seadus annab terviseametile võimaluse algatada tervist kahjustava valeinfo levitamise korral järelevalvemenetluse.

Haapsalus olid eksitavad reklaamid üleval linnavalitsuse ees oleval bussipeatuses, Okase muuseumi bussipeatuses kui ka Tamme bussipeatuses.