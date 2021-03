Tartu ülikooli reoveeuuring annab lootust viiruse leviku pidurdumiseks

Tartu ülikooli juhitava reoveeseireuuringu sellenädalased tulemused näitavad koroonaviiruse leviku mõningast pidurdumist. Olukord on endiselt tõsine Eesti põhjapoolsemates maakondades ja Tartus. Kesk- ja Lõuna-Eestis on reoveeproovide viirusesisaldus varasemaga võrreldes kahanenud.

Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul võib seekordsetes tulemustes näha paari nädala eest kehtestatud ulatuslike piirangute mõju. „Seda, kas tegu on püsiva languse alguse või ajutise võnkega, näitavad järgnevad nädalad. Lootus on, et ehk on meie kõigi ühised pingutused vilja kandmas ja viiruse levik hakkab vaikselt pidurduma,“ ütles Tenson.

Möödunud nädalal olid pea kõigist Eesti suuremate asulate veepuhastusjaamadest kogutud proovid suure koroonaviirusesisaldusega. Sel nädalal on pea pooltes proovivõtukohtades viirusesisaldus langenud keskmisele tasemele.

Teadlased leidsid Haapsalu reoveest jätkuvalt palju koroonaviirust.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes ja üle 10 000 elanikuga linnades. Uuring on Terviseametile abistav tööriist, andes varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist. Uuring aitab avastada varjatud koldeid ja jälgida muutusi puhangudünaamikas. Terviseametit teavitatakse tulemustest regulaarselt.

Proovide kogumisel teeb Tartu ülikool koostööd Eesti keskkonnauuringute keskuse ja vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid. Proovide analüüsid tehakse Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites.