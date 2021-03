PPA: eelmisel nädalal tabati neli pisivarast

Eelmisel nädalal alustati Haapsalu politseijaoskonnas kuut kriminaalmenetlust ning üheksat väärteosasja menetlust.

„Nädala jooksul alustati Haapsalu politseijaoskonna poolt menetlust üheksas väärteoasjas. Seitsme juhul neist oli tegemist liiklusalaste süütegudega, kus kolmel juhul fikseeriti piirkiiruse ületamine, ühel juhul tabati joobes sõidukijuht ning fikseeriti ka liikluskindlustuseta ja tehnonõuetel mitte vastava sõiduki juhtimine,” loetles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter.

“Viimaseid rikkumisi on lihtne ära hoida, kui iseteenindusportaalides teha vastavad märkmed, mis saadavad kindlustuse lõppemisel või tehnilise ülevaate läbimiseks meeldetuletuse,” selgitas Tohter. “Politsei puutub üsna tihti kokku uuemate autode kasutajatega, kellel on lihtsalt kahe aasta jooksul ununenud käia sõidukiga ülevaatusel. Selle vältimiseks ongi hea vastavad meeldetuletussätted teha läbi portaali https://www.eesti.ee/.



Nädala jooksul alustati kuut kriminaalmenetlust, kus neljas episoodis oli tegemist kauplustest korduvate pisivargustega. Ühel juhul aga juhtis inimene mootorsõidukit alkoholijoobes.



“On näha, et peale lume sulamist on liikluses järjest enam lapsi, kes liiklevad jalgrattaga. Kuigi paljud lapsed peavad olema distantsõppel, ei tähenda see, et lapsed ei võiks õues liikuda vastavalt terviseameti poolt kehtestatud nõuetele. Kuid siinkohal palve lastevanematele, et lisaks tervisenõuetele peab jälgima ka seda, et rattad oleksid varustatud helkurite ja kellaga ning tehniliselt korras. Samuti, et oleks tagatud ratta lukustamisvõimalus ning peas oleks rattakiiver. Ilmselgelt peab laps teadma ka liikluses olevaid ratturile kehtivaid nõudeid. Seda kõike sellepärast, et päeva lõpuks oleksime kõik tervelt kodus,“ ütles Tohter.