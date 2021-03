Kolded teevad aselinnapea murelikuks

Läänemaa koroonakõver on pööranud tõusule ja enam ei saa me kiidelda sellega, et Läänemaa nakatumise näitaja on Eesti üks madalamaid.

Neljapäeva ja reedega lisandus Läänemaale 30 koroonaviirusega nakatunut – neljapäeval 21 ja reedel 9. Sama aja jooksul testiti viiruse suhtes 204 läänlast ehk nakatunud oli 14,71% testitutest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 748, mis on seni kõrgeim Läänemaa haigestumuse näit – viimase nädalaga on see enam kui kahekordistunud.

Terviseameti andmeil on Läänemaal kolm koroonaviiruse kollet – kõik need on Haapsalus ja kõigis neis on üle kümne nakatunu.

