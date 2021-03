Nädalaga on koroonaviirusega nakatunute hulk Läänemaal kahekordistunud

Esmaspäevale eelnenud ööpäevaga testiti koroonaviiruse suhtes 63 läänlast, kellest 12 said positiivse testitulemuse.

Koroonaviirusega on nakatunud iga viies testitud läänlane ehk 19,05%. Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 474. Läänemaast madalam on näit Hiiumaal (429) ja Põlvamaal (450). Eestis keskmiselt on näit 1035.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam ütles, et Läänemaal on üks koroonaviiruse kolle – Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond, kus on nakatunud kuus inimest. Kuidas viirus jalgpalliklubini jõudis, Juhkami sõnul teada ei ole – see võis toimuda ühel võistlusel või treeningul.

Läänemaa jalgpalliklubi juhi Triin Vellemäe sõnul selgus esimene haigestunu pärast 20. veebruaril Tallinna sisehallis peetud mängu. Seejärel suunati kõik mängus osalenud eneseisolatsiooni ja kogu esindusmeeskond on isolatsioonis 3. märtsini.

Kuna ka treenerid pidid jääma isolatsiooni, jäid ära U19 ja U17 meeskondade treeningud. Väiksemate trennid toimusid, sest nemad ega nende treenerid polnud esindusmeeskonna mängijatega kokku puutunud.

Juhkam lisas, et enamik nakatumisi Läänemaal on peresisesed, umbes veerandil juhtudel on nakkusallikas teadmata. Üksikud nakatumised on olnud töökohal või tutvusringkonnas.

Küll aga ütles Juhkam, et võrreldes möödunud nädalaga on haigestunute hulk Läänemaal kasvanud ligemale poole võrra – kui 22. veebruaril oli terviseameti jälgimisel 32 haigestunud läänlast, siis 1. märtsil oli neid juba 63. „Loodame, et enam kõrgemaks nakatumine ei lähe,” ütles ta.

Juhkami sõnul varieerubki nakatumiste tõus piirkonniti: „Vahepeal oli haigestumiste arv kõrgem Hiiumaal, nüüd on Läänemaal.”

Ka Lääneranna vallas, kus nakatumisnäitaja oli vahepeal Eesti üks kõrgemaid, on Juhkami sõnul hoogne haigestumine taandunud – viimase kümne päevaga on uusi haigusjuhte lisandunud 40. Ka Lääneranna vallas on inimesed enamasti nakatunud pereringis.

Esmaspäeva hommikul olid täidetud ka kõik Läänemaa haigla koroonaosakonna kohad. Haigla ravijuhi Alge Vare sõnul oli üks ravi vajavatest koroonapatsientidest Läänemaa inimene, ülejäänud olid Tallinnast.

Koroonaviiruse üha laiema leviku tõttu suurendab Läänemaa haigla 12. märtsist koroonahaigetele mõeldud voodikohtade arvu seniselt 13 kohalt 18 kohani.

Üle Eesti lisandus eile 1028 positiivset testi.