Järgmine nädal toob üle 20 kraadi külma

Arktiline külmalaine jätkub ja toob lähipäevadeks pakaselisi talveöid, mil termomeetri näit langeb paiguti 25 miinuskraadini.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub idakaare tuul 2-8, saartel puhanguti 12 m/s. Külma on 15-20, kohati 23, rannikul paiguti 8-11 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab põhjarannikul lund. Puhub kirdetuul 2-8, saartel 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 8-14 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8, saartel puhanguti 12, öö hakul kuni 15 m/s. Külma on 17-22, kohati 25 kraadi, rannikul paiguti 9-12 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-7, saartel kuni 10 m/s. Külma on 11-16, rannikul kohati 8 kraadi.

Pärast neljapäeva keskööd sajab kohati lund ja pilvisus tiheneb. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Külma on 17-22, kohati 25, rannikul paiguti 9-12 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab lund. Puhub kirdetuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 9-15 kraadi.

Reedel jõuab madalrõhkkond Läänemere lõunavete kohale ja selle põhjaserva jääv Eesti saab lumesadu ning tuisku. Puhub tugev idatuul. Külma on öösel 9-14, päeval 6-10 kraadi.