Galerii: Haapsalus tähistati Tartu rahu 101. aastapäeva

Täna õhtul tähistati Tartu rahu aastapäeva Haapsalus 101 ühe küünlaga, mis kokku moodustasid sama numbri.

Piiskop Tiit Salumäe ütles oma kõnes, et Tartu rahuaastapäeva ei saa küll Jaani kirikus tähistada, nagu on traditsiooniline ja peab õues pidama, kuid et viirusest hullem on hirm, mis valdas inimesi enne rahulepingu sõlmimist ja nõukogude ajal.

Kõigi läänlaste nimel asetas pärja vabadussambale Kaitseliidu Lääne maleva ülem major Andres Välli.

Samuti võisid kõik soovijad asetada küünla sambale.

Malle-Liisa Raigla fotod