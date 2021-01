Sel aastal saavad viis Läänemaa teed riigilt remondiraha

Valitsus toetas neljapäeval kohalike omavalitsuste teede ja tänavate korrashoiu projektide nimekirja kogusummas 17,2 miljoni eurot, mille toel saavad rahasüsti 61 teed ja tänavat.

Haapsalu ja Lääne-Nigula saavad viie tee remondiks kokku üle 1,2 miljoni euro. Haapsalu saab Pullapää remondiks 100 000 eurot, Tööstuse tänava remondiks 100 000 eurot, Tamme tänava remondiks 800 000 eurot ja Raudtee tänava remondiks 150 000 eurot. Lääne-Nigula vallas said Österby objektitee 63 750 eurot toetust.

Enamus toetust saavatest projektidest peaksid valmima sel aastal.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul parandab kohalike teede korrashoid vahetult inimeste elutingimusi, soodustab ettevõtlust ning turgutab ehitussektorit. „Kohalikel omavalitsustel on teid, mis vajavad korrastamist, aga tihtipeale jääb oma vahenditest väheks ning remont ootab teadmata tulevikku. Riik on viimase aastaga praktiliselt kolmekordistanud kohalike teede korrastamisse mineva toetuse ning see on osutunud tulemuslikuks- võidavad nii kohalikud elanikud kui ka ettevõtjad,” ütles Aas.