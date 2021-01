Hannes Rumm: 2021 Putini, Merkeli, Kaljulaidi ja Trumpi moodi

Riigipea või valitsusjuhi uusaastakõne on poliitika tegemise žanr, mis on paljudes riikides oluline. See üks aasta enim vaadatud ja kõige mõjukam esinemine ütleb palju nii kõnet pidava tipp-poliitiku kui tema riigi kohta.

Seepärast vaatasin läbi mõned maailma tipp-poliitikute uusaastakõned ning soovitan neid võimaluse korral youtoube’ist vaadata ka teil.

Tõenäolisemalt pidas kõige mõjusama uusaastakõne Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Tema salvestatud esinemine algas riigipea piduliku, kuid kummalise kõnnakuga sissemarsist paleesse. Läks veidi aega, enne kui taipasin, et professionaalne naljamees parodeerib kolleeg Vladimir Putini kehahoiakut ning toretsevat stiili!

Kui Zelenskõi oli kõnepuldist paar kantseliitlikku lauset öelnud, ilmusid teleekraanile saalis igavlevad 6-7 aastased lapsed. „Igav hakkas?” küsis president ning tüdrukud-poisid noogutasid vastuseks.

Seepeale läks Zelenskõi kõnepuldist laste juurde ja hakkas nendega rääkima lihtsamas keeles. Jutu taustaks jooksid videokaadrid nii rindel hukkunud sõdurite matustest kui ukraina rammumehe võidust MMil. Presidendi kõne lõpul panid lapsed tema kõnepuldi juurde tooli, ronisid üksteise järel selle peale ning ütlesid ukraina rahvale oma lapsikult liigutavad uusaastasoovid.

Jäi iga vaataja otsustada, kas Ukraina presidendi selline etteaste oli populistlik palagan või tavapärase uusaastakõne asendamine emotsionaalselt palju mõjusama esinemisega.

Hoopis teistmoodi huvitav oli Hiina presidendi Xi Jinpingi uusaastakõne, sest see algas eriti vanamoodsalt: riigipea istus massiivse mööbliga kabinetis töölaua taga. Lauanurgal seisid mitu punast värvi (!) otseliiniga telefoni ning seinal rippus Hiina müüri pilt.

Ent ka Xi kõned elavdasid edukalt videokaadrid võitlusest koroonaga, kosmosevallutustest ning hiiglaslikel viljapõldudel sõitvatest kombainidest. Huvitav fakt: kõige raskemaks pähkliks Hiina jaoks nimetas Xi mitte võitlust koroonaga, vaid maapiirkondade vaesusega. Videopilt tõestas, et president külastas mullu isiklikult neljateist eriti vaest piirkonda ning veendus oma silmadega, et vaesusest on välja toodud 100 miljonit külaelanikku.

Võrreldes eelnenud näidetega Kersti Kaljulaiu tänavust uusaastakõne, on selge, et see teleformaat on lootusetult 20. sajandisse jäänud. Kui Eesti presidendi uusaastakõnet ei saa pidada otse kuulajatele vabas õhus, siis kabinetinurgas oma mõtete üles ütlemine vajab videopildi toetust. Järgmisel presidendil on võimalus ja vajadus muuta senist uusaastakõnede pidamise viisi oluliselt elavamaks.

Kaljulaidi uusaastakõne sarnanes idanaabri Vladimir Putini etteastega. Putini esinemise nii sisust kui kehakeelest kumas selgelt läbi, et ta on pikast presidendiametist tüdinud. Ka Kaljulaidi esinemine jättis mulje, et kõne tuleb ju ära pidada, aga midagi väga olulist tänavu öelda pole ja eks ametiaja lõpp ka juba paistab.

Seevastu Saksamaa valitsusjuhist Angela Merkel märkis oma uusaastakõne lõpus ära, et see jääb talle viimaseks. Seepärast mõjus eriti veenvalt järgnenud mõte: aasta 2020 oli minu viieteistkümne valitsusjuhi ametis veedetud aastast Saksamaa jaoks tõesti kõige raskem!

Uusaastakõnede puhul ei ole riigijuhtide taustal midagi juhuslikku. Xi rääkis Hiina müüri, Putin Kremli taustal, sest mõlemad on nende riikide võimusümbolid. Mille poolest erines Kaljulaidi kõne taust Euroopa suurriike juhtivate Merkeli ja Emmanuel Macroni taustapildist? Merkeli ja Macroni taustal seisis rahvuslipu kõrval Euroopa Liidu lipp, Kaljulaidil mitte.

„Meid on õnnistatud võimalusega elada maailma ajaloo parimas riigis ning me oleme selle riigi teinud suuremaks kui ta kunagi varem on olnud!” teatas Donald Trump ennastülistavat kõnet lõpetades.

Läks vaid mõni päev ning Kongressis märatsevad Trumpi fännid tegid USA margi täiesti täis. Eesti omariikluse püsimine sõltub suuresti sellest, kui usaldusväärne on NATO juhtriik USA. See pilt, mida kogu maailm nägi kesknädalal Washingtonist, nõrgendas Eesti julgeolekut.