Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7148 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1104 ehk 15,4% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus kolm koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 185,9. Üle Eesti on see näit 582,48.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 713 inimesel. 533 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 155, Tartumaale 51, Pärnumaale 50 ja Lääne-Virumaale 19 uut positiivset testi tulemust. Võru- ja Raplamaale lisandus 16 ning Valga- ja Järvamaale lisandus 14 uut nakkusjuhtu. Viljandimaale lisandus 11, Saaremaale 9, Jõgevamaale 7, Hiiumaale 5 uut juhtu ning Lääne- ja Põlvamaale 3 uut nakkusjuhtu. 18 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Hommikuse seisuga vajas haiglaravi 394 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 6632 inimesele. Läänemaal on vaktsineeritud 55 inimest – 46 naist ja 9 meest. Kolm Läänemaa vaktsineeritut on üle 70aastased.