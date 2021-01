Monika Undo: koroonast teise nurga alt

2020. aasta märksõna on kahtlemata koroona. Mitte küll samanimeline lauamäng ega koroonalahendus – atmosfäärirõhul või sellele lähedasel rõhul toimuv gaaslahendus, millega kaasneb sinakas helendus. Koroonaviirus vajutas lõppevale aastale pitseri, kuid ajaloos on varemgi mõni haigus või katastroof end inimeste ühismällu ja kultuurilukku kinnitanud.

Koroona tuleb ladinakeelsest sõnast corona ja tähendab krooni, pärga. Kui juba sõnast koroona juttu tuli, siis peab möönma, et eestlane haarab alati sõnal sabast ja nii on kasutusse tulnud covidioot – inimene, kes koroonaepideemia ajal seab oma hoolimatu käitumisega ohtu enda ja teiste tervise. Lisaks sõnale koroona on tänavu olnud väga populaarsed sõnad distantsõpe, kodukontor, kaugtöö, lähikontakt, epideemia, pandeemia, eriolukord jne. Samas pandeemia on valinud Ameerika Merriam-Websteri sõnaraamatu koostajad 2020. aasta sõnaks. Pandeemia kasuks otsustasid ka Dictionary.com tegijad.

