Galerii: jõuluvana jagas Taebla lastele toidupakke

Jõuluvana Juuris jagas täna hommikul Taebla kooli juures koduõppel olevatele lastele pakke.

Jõuluvana jagatud pakis oli lastele loomulikult kommikott, kuid sellele lisaks purk hapukapsast, suur karp küpsiseid, pähkleid ja suitsuvorsti. Toidukotikese oli koolipere kokku pannud laste toiduraha eest.

Igalt pakile järgi tulnud lapselt ootas jõuluvana luuletust. Kui ikka salmi ei tulnud, polnud ka midagi hullu. Jõulumees ütles, et nende salmidega ongi sellised lood, et need tulevad just siis kui ise tahavad.

„Seda luuletust oled sa mulle juba seitse aastat lugenud, õpi järgmiseks aastaks midagi uut,” ütles jõuluvana ühele lapsele noomivalt.

Kui õpilane tuli pakile järgi luuletusega, mis räägib sellest, kuidas jõuluvana üle laualina hüppas, teadis Juuris vastu öelda, et selle salmi õpetas lapsele selgeks vanaisa.

Kui luuletust ei tulnud, sobis ka laul või tants. Ühe poisi pani jõuluvana ka tantsima ning ühe poisi kinda peal olevast põhjapõdrast sattus jõulumees vaimustusse: „See on ju Rudolf,” teatas Juuris rõõmsalt.

Etteaste puudumise tõttu ükski laps siiski pakita ei jäänud. „Sa loed järgmine aasta,” ütles jõulumees neile pakki üle andes.

Malle-Liisa Raigla fotod