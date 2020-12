Terviseameti jälgimisel on Lääne regioonis üle 1020 inimese

Terviseameti jälgimisel on pühapäevahommikuse seisuga üle 28 000 inimese.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1020 inimese, kellest 220 on nakatunud.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 17 300 inimese, kellest 3216 on nakatunud. Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 5900 inimese, kellest nakatunud on 1552.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4000 inimese, kellest 727 on nakatunud.

Terviseameti sõnul ähvardab meditsiinisüsteemi ülekoormus, ameti eesmärk on peatada viiruse leviku kasv ja püüda olukorda säilitada, et seejärel nakatunute arvus langustrend saavutada.

“Seetõttu peab jõule ja aastavahetust tähistama tänavu ohutult – tähista jõule vaid lähimate pereliikmetega. Enne lähedastega kohtumist veendu, et kõik on terved. Jõule tähistades hoia mõõdukat distantsi ka pereliikmetega,” soovitas terviseamet.

Haigusel on peiteaeg, seega tuleks vähenda igasuguseid lähikontakte, et vältida võimalikku nakatumist – nii saab igaüks veeta jõulud koos perega. Enne väljaminekut tuleks enda käigud läbi mõelda. Võimalusel tuleks asjaajamistel e-kanaleid kasutada, jõuluostude tegemisel on mõttekas need sättida aegadele, mil kauplustes on vähem rahvast. Kontaktivabalt saab oste teha internetis.

Ühtlasi kutsub terviseamet hoiduma talvevaheajal välismaale reisimisest.