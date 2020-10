Detailplaneeringu kehtestamise teade Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6, Haapsalu linn

Haapsalu linnavolikogu 25.09.2020 otsusega nr 210 kehtestati Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 kruntide detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 3171 m² ja asub Haapsalu linnas Tagalahe ääres Bürgermeistri holmi lõunaosas. Detailplaneeringu ala asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27013) kaitsevööndis. Haapsalu linna üldplaneeringuga on määratud planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks sadamate maa ja teemaa, mille eesmärgiks oli ühendada olemasolevad Holmi ja Westmeri tänavad.

Menetletud detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut: Westmeri 6 ja Holmi 7 krundid planeeritakse äri- ja tootmismaa kruntideks, avalikku tänavat ei kavandata. Detailplaneeringus on kavandatud jalakäijate liikumisteed – läbipääsud olemasolevatelt sadamaaladelt: Westmeri tn 3 ja Holmi tn 14. Planeeringuga on esitatud kruntide ehitusõigus: Westmeri tn 6 asuvale 2608 m² suurusele tootmis- ja ärimaa krundile on lubatud ehitada 2 hoonet, planeeritud ehitusalune pindala 1655 m² ja hoonete maksimaalne lubatud absoluutkõrgus ellinguosal 11,09 m ning büroo- ja kaupluse osal 7,5 m; Holmi tn 7452 m² ja Holmi tänava lõik 293 m² suurustel transpordimaa kruntidel hooneid ei planeerita.

Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).