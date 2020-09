Tervishoiutöötajate liit: raha ei tohi sundida haiget tööle

Eesti tervishoiutöötajate kutseliidu president Iivi Luik avaldab pöördumises valitsuse poole toetust haigushüvitise maksmisele esimesest haigestumise päevast, rõhutades, et majanduslik toimetulek ei tohiks sundida haiget inimest tööle.

„Oluline meede viiruse leviku piiramiseks on ellu viimata. Riik kaotas piirangud koolides, kinodes ja teatrites, et taastada võimalikult tavapärane keskkond, lootes meie inimeste mõistlikkusele ja hoolivusele iseendast ja üksteise suhtes. On ülimalt oluline astuda konkreetseid samme selleks, et tulevikus vaktsineerida võimalikult suur hulk inimesi,” märkis Luik.

Tema sõnul on töötajate tervis prioriteet, mis tagab majanduse jätkusuutliku toimimise. „Terve töötaja on iga ettevõtte suurim väärtus. Juhul, kui toimub siiski haigestumine, peab olema tagatud töötajale majanduslikult võimalikult turvaline tervenemise periood,” rõhutas Luik.

COVID-19 teadusnõukoda koostas ettepanekud, kuidas elada koos viirusega. „Lugegem neid. Lisaks on erinevad tervishoiutöötajad ja ühendused koostanud juhendeid viiruste rohkel perioodil tervise hoidmiseks ja võimaliku haigestumise korral käitumiseks,” märkis Luik.

„Majanduslik toimetulek ei saa ega tohi olla põhjuseks, et haigena tööl käia. Kõik, kes tunnetavad haigussümptomeid või viiruse nähte, peaksid jääma koheselt koju, et piirata võimalikku viiruse levikut ja vältida uute haigusjuhtumite massilist kasvu. Mida vähem on stressi, seda tervemad on ka inimesed. Eesti tervishoiutöötajate kutseliit peab oluliseks, et võimalikult kiiresti kehtestataks haigushüvitise maksmine esimesest haiguspäevast,” lisas Luik.