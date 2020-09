Reedel saab Taebla vana koolimajaga tutvuda

Muinsuskaitsepäevade raames tutvustatakse sel nädalal kooli ja haridusega seotud pärandit. Taebla vana koolimajaga saab tutvuda reede pärastlõunal.

“Teeme selle vana koolimaja uksed lahti, et lapsed, kes sinna muidu ei satu, saaksid pilku heita ja mõtiskleda, kuidas vanas koolis õpiti ja oldi,” ütles muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik Kalli Pets. “Sest on ju päris põnev näha, millistes klassiruumides, milliste laudade taga ja tahvlite ees omal ajal õpiti ning ühtlasi kuulata lugusid ja vaadata pilte vanast ajast…”

Vana kooliga oodatakse tutvuma ka neid, kes selles majas kunagi on õppinud või seal õpetajaks olnud. “Vanemaid ja vanavanemaid, tädisid, onusid või tuttavaid, kellel võiks olla meeles mõni tore lugu või albumis pilte ajast, mil õpiti selles pea sada aastat tagasi valmis saanud majas,” ärgitas Pets.

Taebla kooli õppealajuhataka Kersti Lõhmus ütles, et koolis on vana koolimaja päeva suhtutud tõsiselt ja töiselt. “Õpilased on juba joonistanud maja, kogunud lugusid,” kinnitas Lõhmus.

“Vana koolimajaga tutvumise päeva eesmärk on pöörata tähelepanu sellele hoonele ja mõtestada, mida sellega peale hakata, et see hakkaks jälle elama,” ütles Lõhmus.

“Võib-olla oleks koolil vaja kunagi abiruume, seal saaks korraldada huviringe,” loetles Pets vana koolimaja võimalusi. “Võib-olla saaks sinna teha muuseumitoad. See on kõik tulevikumuusika, sest maja korrastamine nõuab palju raha.”

Taebla vana koolimaja tarvis on muinsuskaitseamet aastate jooksul väikeste summade kaupa raha siiski andnud. Korrastatud on katus ja vihmavee äravoolusüsteem, korstnad on saanud uued pitsid.

Vanasse koolimajja pannakse reedel üles ka Lääne-Nigula kihelkonna ajaloopäevaks valminud näitus koolimaja ehitamise loo fotodest.

Taebla vana koolimaja avab reedel uksed kell 15. “Külla on oodatud kõik,” ütles Lõhmus.

Küsimustik vanas koolimajas õppinud või õpetanud inimestele

millal viimati seal tunnid toimusid, kuidas kooliaeg meeldis ja mis eredamalt meelde jäi?

kuidas vanasti koolipäev kulges ja mida vahetundidel tehti, palju see kõik tänapäevasest erineda võiks?

milliseid vimkasid ja nalju visati?

kas kellelgi on alles veel vanu õpikuid-vihikuid, õpilaspäevikuid, muid koolitarbeid ning muidugi fotosid? Ehk võiks neid korraks kaasa paluda, et väike näitus korraldada?

milline võiks olla maja tulevik? Lase fantaasial lennata- joonista, maali või kirjuta!

Fotod: Urmas Lauri