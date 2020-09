Haapsalu politsei tuvastas möödunud nädalal 11 kiiruseületajat

Möödunud nädalal tabas Haapsalu politsei 11 kiiruseületajat ning sai viis kuriteoteadet, millest kahel juhul oli tegemist joobes sõidukijuhtidega.

„Igaüks meist saab aidata kaasa sellele, et alkoholi tarvitanud sõidukijuhid liikluses nii end kui teisi ohtu ei seaks, märgates, sekkudes ja kahtlustest hädaabinumbril 112 teada andes,” ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter.

„Tuletan aga meelde, et alanud kooliaasta nõuab kõigilt liiklejatelt oluliselt suuremat tähelepanu. Seda põhjusel, et lapsed on taas liikluses ja nii mõnedki neist peavad nüüd ilma täiskasvanud saatjata ise oma kooliteed läbima. Piirkiirused on pandud põhjusega ning neid peab jälgima. Olgem siis ka selles osas veel tähelepanelikumad ning ärgem ohustagem oma mõtlematu käitumisega teisi kaasliiklejaid,” lisas Tohter.